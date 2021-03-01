У Білій Церкві заповненість COVID-лікарень різко зросла до 90% - мер

У місті виник дефіцит ліжок для пацієнтів із коронавірусом

У місті виник дефіцит ліжок для пацієнтів із коронавірусом

Фото: із відкритих джерел

У місті Біла Церква Київської області протягом останніх півтора тижні спостерігається різкий стрибок захворюваності на коронавірус.

Про це у Facebook повідомив мер Білої Церкви Геннадій Дикий, передає RegioNews.

За його словами, у медичних установах відчувається гостра нестача лікарняних ліжок для розміщення пацієнтів із COVID-19. Мер міста зазначає, що три міські лікарні заповнені на 90%, різкий стрибок захворюваності спостерігається протягом останніх півтора тижні.

Якщо 10 днів тому заповненість лікарень становила 50%, то зараз більш ніж на 90%”, - сказав Геннадій Дикий.

Він уточнив, що міська лікарня №3 заповнена хворими на 90%, а центральна районна лікарня - на 95%. У лікарні №1 для прийому пацієнтів, які потребують госпіталізації, довелося відкрити додаткове відділення.

Зі слів мера міста, в лікарнях Білої Церкви перебуває 241 хворий, в домашніх умовах лікуються ще 404 мешканців міста.

Нагадаємо, у МОЗ очікують збільшення смертності від COVID-19, оскільки змінився перебіг хвороби.