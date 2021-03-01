08:59  01 березня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
10:46  01 березня
Нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині - ЗМІ
08:22  01 березня
На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
01 березня 2021, 10:34 175

У Білій Церкві заповненість COVID-лікарень різко зросла до 90% - мер

01 березня 2021, 10:34 175
Читайте также на русском языке
У місті виник дефіцит ліжок для пацієнтів із коронавірусом
У місті виник дефіцит ліжок для пацієнтів із коронавірусом
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У місті Біла Церква Київської області протягом останніх півтора тижні спостерігається різкий стрибок захворюваності на коронавірус.

Про це у Facebook повідомив мер Білої Церкви Геннадій Дикий, передає RegioNews.

За його словами, у медичних установах відчувається гостра нестача лікарняних ліжок для розміщення пацієнтів із COVID-19. Мер міста зазначає, що три міські лікарні заповнені на 90%, різкий стрибок захворюваності спостерігається протягом останніх півтора тижні.

Якщо 10 днів тому заповненість лікарень становила 50%, то зараз більш ніж на 90%”, - сказав Геннадій Дикий.

Він уточнив, що міська лікарня №3 заповнена хворими на 90%, а центральна районна лікарня - на 95%. У лікарні №1 для прийому пацієнтів, які потребують госпіталізації, довелося відкрити додаткове відділення.

Зі слів мера міста, в лікарнях Білої Церкви перебуває 241 хворий, в домашніх умовах лікуються ще 404 мешканців міста.

Нагадаємо, у МОЗ очікують збільшення смертності від COVID-19, оскільки змінився перебіг хвороби.

Київська область Біла Церква коронавірус хвороба мер заява

У МОЗ очікують збільшення смертності від COVID-19: змінився перебіг хвороби
01 березня 2021, 10:04
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
01 березня 2021, 08:59
В уряді пообіцяли усіх охочих щепити від коронавірусу протягом року
28 лютого 2021, 16:58
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Володимир Горбач
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram