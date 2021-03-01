В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
Найбільше нових випадків виявили у Вінницькій та Івано-Франківській областях
Найбільше нових випадків виявили у Вінницькій та Івано-Франківській областях
В Україні за 28 лютого COVID-19 виявили у 4285 осіб, зафіксовано 68 летальних випадків, були госпіталізовані 1779 хворих, 1701 пацієнт одужав.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
4285 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 1 березня. Серед захворілих - 258 дітей і 93 медпрацівника", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 352 134 людини;
- одужало - 1 171 724 людини;
- летальних результатів - 26 050;
- проведено ПЛР-тестів - 6 921 573.
Нагадаємо, на ранок 28 лютого було зафіксовано 5 833 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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