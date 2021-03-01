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01 березня 2021, 08:59 190

В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо

01 березня 2021, 08:59 190
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Найбільше нових випадків виявили у Вінницькій та Івано-Франківській областях
Найбільше нових випадків виявили у Вінницькій та Івано-Франківській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 28 лютого COVID-19 виявили у 4285 осіб, зафіксовано 68 летальних випадків, були госпіталізовані 1779 хворих, 1701 пацієнт одужав.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4285 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 1 березня. Серед захворілих - 258 дітей і 93 медпрацівника", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 352 134 людини;
  • одужало - 1 171 724 людини;
  • летальних результатів - 26 050;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 921 573.

Нагадаємо, на ранок 28 лютого було зафіксовано 5 833 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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