У МОЗ очікують збільшення смертності від COVID-19: змінився перебіг хвороби
Зріс відсоток молодих людей з важким перебігом хвороби
Зріс відсоток молодих людей з важким перебігом хвороби
Ведучий інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська заявила, що в 2021 році змінився клінічний перебіг коронавірусу COVID-19.
Як передає RegioNews, про це Голубовська написала на сторінці в Facebook.
Так, у 2021 році особливості перебігу хвороби полягають у наступному:
- частка молодих людей 30+ з важким перебігом захворювання помітно зросла;
- почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді, що завжди ускладнює перебіг і погіршує прогноз;
- інформативність деяких простих лабораторних показників, наприклад, СРБ, знизилася, тобто має місце відсутність кореляції його низьких значень з тяжкістю перебігу хвороби;
- про традиційне нашому очікуванні поліпшення стану з 14-16 дня хвороби можна забути, приблизно у третини госпіталізованих хворих саме з цього часу або трохи раніше настає погіршення, іноді дуже серйозне;
- резистентність до традиційних методів лікування.
Голубовська припускає, що мова може йти про новий штам збудника захворювання. "Враховуючи такі особливості, на жаль, треба очікувати збільшення летальності, зокрема у молодих людей", - додала вона.
Нагадаємо, 26 лютого у Харківській області військових медиків почали вакцинувати від COVID-19.
27 лютого в Луганській області почалася кампанія зі щеплення військовослужбовців вакциною AstraZeneca (Covishield) проти коронавірусної хвороби COVID-19.
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