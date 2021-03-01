У МОЗ очікують збільшення смертності від COVID-19: змінився перебіг хвороби

Зріс відсоток молодих людей з важким перебігом хвороби

Зріс відсоток молодих людей з важким перебігом хвороби

Фото: з відкритих джерел

Ведучий інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська заявила, що в 2021 році змінився клінічний перебіг коронавірусу COVID-19.

Як передає RegioNews, про це Голубовська написала на сторінці в Facebook.

Так, у 2021 році особливості перебігу хвороби полягають у наступному:

частка молодих людей 30+ з важким перебігом захворювання помітно зросла;

почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді, що завжди ускладнює перебіг і погіршує прогноз;

інформативність деяких простих лабораторних показників, наприклад, СРБ, знизилася, тобто має місце відсутність кореляції його низьких значень з тяжкістю перебігу хвороби;

про традиційне нашому очікуванні поліпшення стану з 14-16 дня хвороби можна забути, приблизно у третини госпіталізованих хворих саме з цього часу або трохи раніше настає погіршення, іноді дуже серйозне;

резистентність до традиційних методів лікування.

Голубовська припускає, що мова може йти про новий штам збудника захворювання. "Враховуючи такі особливості, на жаль, треба очікувати збільшення летальності, зокрема у молодих людей", - додала вона.

Нагадаємо, 26 лютого у Харківській області військових медиків почали вакцинувати від COVID-19.

27 лютого в Луганській області почалася кампанія зі щеплення військовослужбовців вакциною AstraZeneca (Covishield) проти коронавірусної хвороби COVID-19.