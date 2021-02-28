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В уряді пообіцяли усіх охочих щепити від коронавірусу протягом року
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28 лютого 2021, 16:58 9

В уряді пообіцяли усіх охочих щепити від коронавірусу протягом року

28 лютого 2021, 16:58 9
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Крім того, записатися на вакцинацію можна буде в електронному режимі
Крім того, записатися на вакцинацію можна буде в електронному режимі
Фото з відкритих джерел
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У Кабінеті міністрів України запевняють, що вакцини від Covid-19 вистачить, аби протягом року вакцинувати всіх охочих.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем`єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Вакцинування відбувається згідно з національним планом, і першими вакцину отримали лікарі на передовій боротьби з коронавірусом. Також вчора почали вакцинувати військових у Луганській області. Україна має контрактів на понад 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо перемовини. Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це — наш шлях повернення до звичного життя, - повідомив Шмигаль.

Крім того, Мінцифри й МОЗ анонсували запуск із наступного тижня нового проєкту, який дасть можливість записатися до листа очікування на вакцинацію через застосунок або вебпортал Дія. Це допоможе уникнути черг і заповнення зайвих папірців.

Нагадаємо, у суботу, 27 лютого, в Україні щеплення від коронавірусу отримали лише 90 людей, вакцинація відбувалась у 3 регіонах.

коронавірус Кабмін вакцина Деніс Шмигаль вакцинація

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