В уряді пообіцяли усіх охочих щепити від коронавірусу протягом року

Крім того, записатися на вакцинацію можна буде в електронному режимі

Крім того, записатися на вакцинацію можна буде в електронному режимі

Фото з відкритих джерел

У Кабінеті міністрів України запевняють, що вакцини від Covid-19 вистачить, аби протягом року вакцинувати всіх охочих.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем`єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews. Вакцинування відбувається згідно з національним планом, і першими вакцину отримали лікарі на передовій боротьби з коронавірусом. Також вчора почали вакцинувати військових у Луганській області. Україна має контрактів на понад 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо перемовини. Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це — наш шлях повернення до звичного життя, - повідомив Шмигаль. Крім того, Мінцифри й МОЗ анонсували запуск із наступного тижня нового проєкту, який дасть можливість записатися до листа очікування на вакцинацію через застосунок або вебпортал Дія. Це допоможе уникнути черг і заповнення зайвих папірців. Нагадаємо, у суботу, 27 лютого, в Україні щеплення від коронавірусу отримали лише 90 людей, вакцинація відбувалась у 3 регіонах.

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