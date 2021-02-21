У Черкасах під час пожежі врятували вісім людей, двох госпіталізували

Пожежа виникла на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку

Пожежа виникла на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку

Фото: ДСНС

20 лютого, у Черкасах близько 20:40 до рятувальників надійшло повідомленні про виникнення пожежі в багатоповерхівці по вул. Чорновола.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа сталася на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку, на місце події прибули пожежні та три бригади швидкої, із палаючої квартири евакуювали двох чоловіків віком 60 та 70 років, у яких діагностували отруєння чадним газом та кому 1-2 ступеню.

Врятованих із травмами різної тяжкості госпіталізовано до лікарні. Водночас, за допомогою автодрабини вогнеборці евакуювали шістьох людей із квартири на верхньому поверсі, серед них двоє дітей", - розповіли в ДСНС.

Також за допомогою долікарів звернулась ще одна жінка. У результаті отруєння чадним газом у 70-річної постраждалої була ситуаційна реакція. Від госпіталізації вона відмовилась.

Рятувальникам вдалося локалізували пожежу о 20:45, а о 20:50 вона була повністю ліквідована. Причини виникнення загоряння наразі встановлюються.

Нагадаємо, у столичному гуртожитку спалахнула пожежа: евакуювали 200 осіб.