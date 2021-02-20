В Одесі горів пологовий будинок, евакуювали 16 немовлят
Загорілося майно в побутовому приміщенні на третьому поверсі
Загорілося майно в побутовому приміщенні на третьому поверсі
В Одесі у 03:02 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в пологовому будинку №5 по вулиці Маршала Говорова,28. Загорілося майно в побутовому приміщенні на третьому поверсі.
Про це повідомили в прес-службі ДСНС Одеської області, пише RegioNews.
Вогнеборці локалізували загорання о 03:24 та ліквідували о 03:31 на площі 3 м.кв.
До прибуття підрозділів ДСНС адміністрація закладу евакуювала 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників. Загиблих та постраждалих немає.
Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки у холодильнику.
Зазначимо, вночі в Одесі, за даними синоптиків, було мінус сім градусів морозу.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі вночі під час пожежі загинули три людини.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка