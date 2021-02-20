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20 лютого 2021, 15:27 1308

В Одесі горів пологовий будинок, евакуювали 16 немовлят

20 лютого 2021, 15:27 1308
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Загорілося майно в побутовому приміщенні на третьому поверсі
Загорілося майно в побутовому приміщенні на третьому поверсі
Фото з відкритих джерел
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В Одесі у 03:02 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в пологовому будинку №5 по вулиці Маршала Говорова,28. Загорілося майно в побутовому приміщенні на третьому поверсі.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС Одеської області, пише RegioNews.

Вогнеборці локалізували загорання о 03:24 та ліквідували о 03:31 на площі 3 м.кв.

До прибуття підрозділів ДСНС адміністрація закладу евакуювала 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників. Загиблих та постраждалих немає.

Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки у холодильнику.

Зазначимо, вночі в Одесі, за даними синоптиків, було мінус сім градусів морозу.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі вночі під час пожежі загинули три людини.

евакуація Україна Одеса пожежа пологи

 
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