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20 лютого 2021, 12:47 44

Зеленський досі не підписав указ про введення санкцій проти Медведчука

20 лютого 2021, 12:47 44
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19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко
19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський поки не підписав указ про введення в дію вчорашнього рішення РНБО про введення санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини.

Відповідний указ поки відсутній на офіційній сторінці президента, передає RegioNews.

За вчорашній день президент підписав 5 указів, які розміщені на його офіційній інтернет-сторінці. Однак, указу про введення санкцій проти Віктор Медведчука серед них поки немає.

Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

РНБО хоче повернути державі "трубу Медведчука". По території України проходить 1433 км трубопроводу.

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