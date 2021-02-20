Зеленський досі не підписав указ про введення санкцій проти Медведчука
19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко
19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко
Президент України Володимир Зеленський поки не підписав указ про введення в дію вчорашнього рішення РНБО про введення санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини.
Відповідний указ поки відсутній на офіційній сторінці президента, передає RegioNews.
За вчорашній день президент підписав 5 указів, які розміщені на його офіційній інтернет-сторінці. Однак, указу про введення санкцій проти Віктор Медведчука серед них поки немає.
Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.
РНБО хоче повернути державі "трубу Медведчука". По території України проходить 1433 км трубопроводу.
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