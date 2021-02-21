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21 февраля 2021, 14:03 6

В Черкассах во время пожара спасли восемь человек, двоих госпитализировали

21 февраля 2021, 14:03 6
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Пожар возник на третьем этаже пятиэтажного дома
Пожар возник на третьем этаже пятиэтажного дома
Фото: ГСЧС
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20 февраля, в Черкассах около 20:40 к спасателям поступило сообщении о возникновении пожара в многоэтажке по ул. Чорновила.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Известно, что пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного дома, на место происшествия прибыли пожарные и три бригады скорой, с горящей квартиры эвакуировали двух мужчин возрастом 60 и 70 лет, у которых диагностировали отравление угарным газом и кому 1-2 степени.

Спасенных с травмами различной тяжести госпитализировали в больницу. В то же время, с помощью автолестницы пожарные эвакуировали шесть человек из квартиры на верхнем этаже, среди них двое детей", - рассказали в ГСЧС.

Также за помощью к врачам обратилась еще одна женщина. В результате отравления угарным газом в 70-летней пострадавшей была ситуационная реакция. От госпитализации она отказалась.

Спасателям удалось локализовать пожар в 20:45, а в 20:50 он был полностью ликвидирован. Причины возникновения возгорания устанавливаются.

Напомним, в столичном общежитии вспыхнул пожар: эвакуировали 200 человек.

Черкассы пожар ГСЧС спасатели скорая помощь

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