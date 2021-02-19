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19 лютого 2021, 14:21 401

На Львівщині вантажівка зім'яла легкове авто: постраждали три людини

19 лютого 2021, 14:21 401
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Поліція з'ясовує деталі інциденту
Поліція з'ясовує деталі інциденту
Фото: Facebook
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на русском языке

У Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль. Через аварію, три людини, які сиділи в авто, отримали травми середнього ступеня тяжкості.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Львівщини.

Встановлено, що водій автомобіля "DACIA Logan", 45-річний житель міста Луцьк, не надав перевагу у русі вантажному автомобілю "RENAULT Premium" під керуванням мешканця Волинської області віком 38 років, який завершував проїзд вузьким мостом.

Внаслідок зіткнення водій легковика, а також два його пасажири віком 18 та 50 років, також жителі Луцька, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню", - йдеться у повідомленні.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Покарання, передбачене санкцією статті - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше на Київщині автомобіль врізався в маршрутку з людьми, є постраждалі.

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