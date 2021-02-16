Поліцію Львівщини очолив екскерівник поліції Закарпаття

Сьогодні в ГУ Нацполіції у Львівській області представили нового керівника – Олександра Шляховського

Сьогодні в ГУ Нацполіції у Львівській області представили нового керівника – Олександра Шляховського

Фото з відкритих джерел

У вівторок, 16 лютого, у головному управлінні Національної поліції у Львівській області відбулось урочисте представлення нового керівника, яким став 38-річний Олександр Шляховський.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Нового керівника особовому складу представили перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий та голова Національної поліції України Ігор Клименко. Голова Нацполіції України наголосив, що Олександру Шляховському варто звернути увагу на боротьбу з наркозлочинністю, з злочинами, що вчинені організованими групами, та злочинами щодо лісового господарства та доручив провести нараду з керівниками відповідних підрозділів.

Перед новим очільником поліції Львівщини стоїть головне завдання – сформувати безпековий простір та вибудувати роботу новостворених територіальних підрозділів у чіткій цілісній вертикалі структури Національної поліції. Кожен поліцейський повинен розуміти, що відбувається в поліції і які його завдання, - зазначив під час призначення Ігор Клименко.

Олександр Шляховський подякував за довіру і пообіцяв з громадянами, органами місцевого самоврядування та журналістами працювати "на засадах партнерства, щоб зробити Львівщину безпечнішою, щоб кожен мешканець відчував себе захищеним".

До призначення на посаду очільника поліції Львівщини Олександр Шляховський займав аналогічну посаду на Закарпатті. На цій посаді він пропрацював майже рік – з березня 2020 року. Раніше Олександр Шляховський також працював заступником начальника Нацполіції Київщини, де відповідав за роботу кримінальної поліції.

Щодо відставки Василя Віконського, який очолював поліцію Львівщини з вересня 2019 року, то під час представлення його наступника Ігор Клименко розповів, що Віконського переведуть до центрального апарату МВС і згодом він буде призначений на більш високу посаду.

Як повідомлялося, сьогодні на Закарпатті представили нового голову поліції. На посаді голови обласної поліції Колесник змінить Олександра Шляховського, який займав цю посаду з березня 2020 року.