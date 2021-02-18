У Києві знову працюють центральні станції метро: вибухівки не знайшли
Виявилося, що виклик був неправдивим
Виявилося, що виклик був неправдивим
У Києві відкрили для пасажирів дві станції метро, які раніше були закриті після дзвінка про замінування. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише RegioNews.
Як повідомляється, станції метро "Майдан Незалежності", "Палац спорту" і пересадку вже перевірено. Виявилося, що виклик був хибним.
Зараз всі станції і пересадочні вузли відкриті для пасажирів, а метрополітен працює у звичайному режимі.
Нагадаємо, сьогодні у столиці "замінували" станцію метро "Палац спорту" і "Майдан Незалежності".
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