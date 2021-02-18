У Києві знову працюють центральні станції метро: вибухівки не знайшли

16 лютого 2021

Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе

Сумський міський голова, який знову здобув для себе перемогу на місцевих виборах, але не отримав вже «теплої ванни» у формі більшості своєї «Батьківщини» в міськраді, проте облаштувався в старому-ново...