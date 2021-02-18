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18 лютого 2021, 14:59 145

У Києві знову працюють центральні станції метро: вибухівки не знайшли

18 лютого 2021, 14:59 145
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Виявилося, що виклик був неправдивим
Виявилося, що виклик був неправдивим
Фото з відкритих джерел
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У Києві відкрили для пасажирів дві станції метро, які раніше були закриті після дзвінка про замінування. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише RegioNews.

Як повідомляється, станції метро "Майдан Незалежності", "Палац спорту" і пересадку вже перевірено. Виявилося, що виклик був хибним.

Зараз всі станції і пересадочні вузли відкриті для пасажирів, а метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні у столиці "замінували" станцію метро "Палац спорту" і "Майдан Незалежності".

Україна метро Київ мінування вибух

 
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