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20 лютого 2021, 10:42 175

В Україні понад 6 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

20 лютого 2021, 10:42 175
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За минулу добу госпіталізовано 2 225 осіб
За минулу добу госпіталізовано 2 225 осіб
Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 20 лютого зафіксовано 6 295 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook, пише RegioNews.

Так, за минулу добу госпіталізовано 2 225 осіб. 73 людини померли. Одужали 4 539 осіб.

Всього за добу зробили 67 017 тестувань. Зокрема методом ПЛР - 29 731, методом ІФА - 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 102.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та місті Києві (415).

Всього з початку пандемії в Україні підтвердили 1 299 967 захворювань на коронавірус.

6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, February 19, 2021

Раніше повідомлялося, що в регіонах посилять карантин та контроль за його дотриманням.

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