Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь

Фото з відкритих джерел

Протягом поточної доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.

Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Південне.

З мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська вели вогонь поблизу Новгородського. Тут під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Збройних Сил України, а й будинки місцевих жителів.

"Внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає", - повідомили у штабі ООС.

Також окупанти вели прицільний вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

"На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - зауважили на передовій.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим "тиші".