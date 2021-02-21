Загострення на Донбасі: бойовики сім разів стріляли із забороненого озброєння

Під обстріли із мінометів потрапили будинки мирних жителів

Під обстріли із мінометів потрапили будинки мирних жителів

Фото: із відкритих джерел

Протягом минулої доби, 20 лютого, в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

По українських позиціях неподалік населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ” російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї”, - йдеться в повідомленні.

Також поблизу Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру.

В штабі ООС зазначили, що під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Об’єднаних сил, а й будинки місцевих жителів.

Так, внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає. Також противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка”, - додали в ООС.

На обстріли противника українські військові вели вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших воїнів немає. Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ.