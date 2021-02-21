10:23  21 лютого
Коронавірус в Україні: за добу 4489 нових випадків захворювання
15:27  20 лютого
В Одесі горів пологовий будинок, евакуювали 16 немовлят
10:10  21 лютого
Загострення на Донбасі: бойовики сім разів стріляли із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2021, 10:10 190

Загострення на Донбасі: бойовики сім разів стріляли із забороненого озброєння

21 лютого 2021, 10:10 190
Читайте также на русском языке
Під обстріли із мінометів потрапили будинки мирних жителів
Під обстріли із мінометів потрапили будинки мирних жителів
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 20 лютого, в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

По українських позиціях неподалік населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ” російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї”, - йдеться в повідомленні.

Також поблизу Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру.

В штабі ООС зазначили, що під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Об’єднаних сил, а й будинки місцевих жителів.

Так, внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає. Також противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка”, - додали в ООС.

На обстріли противника українські військові вели вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших воїнів немає. Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ.

Донбас ООС війна обстріли АТО звіт

Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ
20 лютого 2021, 18:18
Окупанти на Донбасі обстріляли будинки мирного населення
20 лютого 2021, 16:47
Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим "тиші"
20 лютого 2021, 10:04
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua