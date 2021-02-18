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18 лютого 2021, 17:28 104

Влада назвала імовірні причини спалаху COVID-19 на Франківщині

18 лютого 2021, 17:28 104
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Фото: Укрінформ
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Причиною різкого зростання кількості хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області могли стати скупчення людей під час масових святкувань, різдвяні свята і наплив туристів на гірськолижних курортах.

Про це під час брифінгу повідомив начальник обласного управління Держпродспоживслужби Роман Гурський, передає RegioNews.

Він назвав першим фактором поширення вірусу святкові банкети.

Коли прийшли на святкування навіть десятеро людей, сіли за різні столи, між якими є дистанція, – це є 10 % ризику того, що ми можемо захворіти. Але коли ми бачимо банкет на 40 чоловік - дні народження, корпоративи, весілля – з’їжджаються з різних регіонів, маємо спалахи вірусу", - сказав Гурський.

Ще однією причиною сплеску захворюваності чиновник вважає традиційну коляду, яку в регіоні святкують цілими громадами.

Коли ми побачили розколяду — ми були в шоці. Коли до одного села приходять з різних місць люди, знімають маски, колядують", - заявив чиновник.

Третій фактор зростання кількості інфікованих - міграція людей, пов’язана із роботою гірськолижних курортів і готелів.

Ми переживали у січні локдаун – державні свята, релігійні свята – і все закрито. А гірськолижні курорти відкриті, міста відкриті, готелі відкриті. І люди їдуть, розвозять", - підсумував Роман Гурський.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19.

коронавірус карантин Івано-Франківськ захворювання Держпродпотребслужба

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