У Держспоживслужбі Києва пояснили, чому столиця не потрапить у "зелену зону"

Там вважають, що ситуація з хворобою в столиці може погіршитися

Там вважають, що ситуація з хворобою в столиці може погіршитися

Фото з відкритих джерел

Після переходу на адаптивний карантин в Україні у Києва немає шансів на потрапляння до "зеленої зони". Щобільше, ситуація може погіршитися, коли будуть поширюватися нові штами COVID-19.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів начальник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, пише RegioNews. "Шансів немає, тому що (в Києві, - ред.) велика кількість організованих колективів, міграція населення і збудники, які фіксуються в різних країнах, окрім України. Поширення британського і південноафриканського штаму не буде сприяти ситуації", - додав він. Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося.

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