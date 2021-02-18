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18 лютого 2021, 12:59 4

У Держспоживслужбі Києва пояснили, чому столиця не потрапить у "зелену зону"

18 лютого 2021, 12:59 4
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Там вважають, що ситуація з хворобою в столиці може погіршитися
Там вважають, що ситуація з хворобою в столиці може погіршитися
Фото з відкритих джерел
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Після переходу на адаптивний карантин в Україні у Києва немає шансів на потрапляння до "зеленої зони". Щобільше, ситуація може погіршитися, коли будуть поширюватися нові штами COVID-19.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів начальник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, пише RegioNews.

"Шансів немає, тому що (в Києві, - ред.) велика кількість організованих колективів, міграція населення і збудники, які фіксуються в різних країнах, окрім України. Поширення британського і південноафриканського штаму не буде сприяти ситуації", - додав він.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося.

коронавірус Україна Київ карантин хвороба

 
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