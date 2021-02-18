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18 февраля 2021, 15:30 2

На Киевщине ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

18 февраля 2021, 15:30 2
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В зону наблюдения попали города Ирпень, Буча, Гостомель и Коцюбинское
В зону наблюдения попали города Ирпень, Буча, Гостомель и Коцюбинское
Фото: из открытых источников
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В некоторых районах и населенных пунктах Киевской области ввели карантин после обнаружения вируса птичьего гриппа на территории одного из частных домохозяйств в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области, передает RegioNews.

В зону защиты попала территория радиусом три километра вокруг района вспышки вируса, в которую входит населенный пункт Клавдиево-Тарасово Бучанского района.

В зону наблюдения (надзора) попали: территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом 10 км, в которую включены населенные пункты Киевской области с. Мощун, с. Горенка, поселок Гостомель, пгт Коцюбинское., г. Ирпень, г. Буча", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе добавили, что принимаются меры по локализации и недопущению распространения заболевания.

Жителей населенных пунктов, вошедших в зоны защиты и надзора, призвали с пониманием отнестись к мерам по недопущению распространения вируса птичьего гриппа.

Напомним, ранее Николаевская область признана угрожающей зоной из-за птичьего гриппа.

Киевская область птичий грипп карантин Ирпень Госпродпотребслужба

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