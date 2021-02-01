Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення

Жодних довідок чи заяв писати не треба

Жодних довідок чи заяв писати не треба

Фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України затвердив порядок компенсації для людей, які використовують для обігріву помешкань електроопалення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook премʼєр-міністра Шмигаля.

Уряд затвердив порядок компенсації для людей, які використовують електроопалення. Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Жодних довідок чи заяв писати не треба", - повідомив премʼєр-міністр.

За його словами, компенсації будуть виплачуватися людям, домівки яких обладнані електроопалювальними установками й у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання.

Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу. Загалом, це більше ніж 600 тисяч українських родин. Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Уряд планує виділити 1,4 мільярда на компенсації за скасування пільг на електроенергію. Компенсації отримають користувачі електроопалення, які мають на це право.