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16 февраля 2021, 18:50 1

Стало известно, сколько украинцев получили компенсацию за подорожание электроэнергии

16 февраля 2021, 18:50 1
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Компенсация из государственного бюджета предоставлена по 571,6 тыс. лиц
Компенсация из государственного бюджета предоставлена по 571,6 тыс. лиц
Рixabay
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Минсоцполитики перечислило 322,1 млн гривен за потребленную в январе электроэнергию некоторыми категориями потребителей. Компенсация из государственного бюджета предоставлена по 571,6 тыс. лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, пишет RegioNews.

Компенсация в основном предоставляется домохозяйствам с электроотоплением, которые лишились льготной цены с 1 января.

Напомним, 1 февраля Кабмин утвердил порядок компенсаций за электроотопление.

Ранее сообщалось, что правительство планирует выделить 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию.

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