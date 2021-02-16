Стало известно, сколько украинцев получили компенсацию за подорожание электроэнергии

16 февраля 2021

Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя

Сумской городской голова, который снова победил на местных выборах, но не получил уже «теплой ванны» в виде большинства своей «Батьківщини» в горсовете, тем не менее обустроился в старом-новом кресле ...