Стало известно, сколько украинцев получили компенсацию за подорожание электроэнергии
Компенсация из государственного бюджета предоставлена по 571,6 тыс. лиц
Компенсация из государственного бюджета предоставлена по 571,6 тыс. лиц
Минсоцполитики перечислило 322,1 млн гривен за потребленную в январе электроэнергию некоторыми категориями потребителей. Компенсация из государственного бюджета предоставлена по 571,6 тыс. лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, пишет RegioNews.
Компенсация в основном предоставляется домохозяйствам с электроотоплением, которые лишились льготной цены с 1 января.
Напомним, 1 февраля Кабмин утвердил порядок компенсаций за электроотопление.
Ранее сообщалось, что правительство планирует выделить 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию.
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