Смертельна пожежа у Харкові: після перевірок закрилися 36 нелегальних закладів

Пансіонати, які зареєструвалися у Державному реєстрі, зможуть надалі працювати із дотриманням норм законодавства

Пансіонати, які зареєструвалися у Державному реєстрі, зможуть надалі працювати із дотриманням норм законодавства

Фото: ДСНС

Після пожежі у приватному пансіонаті у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, правоохоронці виявили 83 нелегальних будинків для літніх людей на території області.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА, передає RegioNews.

36 нелегальних закладів після перевірок припинили роботу. Ще чотири стали на облік як надавачі соціальних послуг і ще 20 готуються потрапити о реєстру.

З’ясовано, що 68 з них мають реєстрацію у Державній фіскальній службі. Коли запрацювала робоча група... 36 з цих установ припинили свою діяльність", - йдеться в повідомленні.

У департаменті соціального захисту ОДА також повідомили, що заклади, які зареєструвалися у Державному реєстрі надавачів соціальних послуг, зможуть надалі працювати із дотриманням норм законодавства.

Приблизно 20 приватних підприємців погоджуються привести установи у належний вигляд і працювати на підставі законодавства. Нині триває підготовка документів для того, щоб бути офіційно зареєстрованими в Державному реєстрі", - додали в ОДА.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.