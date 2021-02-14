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14 лютого 2021, 13:08 8

В Україні досі знеструмлені 11 населених пунктів, у п’яти областях обмежено рух транспорту

14 лютого 2021, 13:08 8
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Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго
Фото: ДСНС
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Станом на 14 лютого в Україні через складні погодні умови без електропостачання залишаються 11 населених пунктів у Чернівецькій та Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За минулу добу вдалося вивільнити зі снігових заметів 938 транспортних засобів, в тому числі 26 карет швидкої допомоги та 12 автобусів. Було надано допомогу 1150 особам.

Як повідомляє "Укравтодор”, через випадання снігу та сильні пориви вітру у Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях обмежено рух великогабаритного автотранспорту на всіх дорогах державного значення, крім спеціалізованої техніки.

Водночас на деяких дорогах Волинської та Івано-Франківської областей тимчасово призупинили рух вантажівок для ефективної роботи снігоприбиральної техніки.

Для розчищення доріг задіяли 1219 одиниць техніки та 1541 робітника. З початку негоди рятувальники вивільнили із заметів більше 2 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, 12 лютого в Україні без світла залишалися 86 населених пунктів у шести областях.

негода Україна сніг рятувальники ДСНС Укравтодор

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