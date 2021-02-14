В Україні досі знеструмлені 11 населених пунктів, у п’яти областях обмежено рух транспорту

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго

Фото: ДСНС

Станом на 14 лютого в Україні через складні погодні умови без електропостачання залишаються 11 населених пунктів у Чернівецькій та Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За минулу добу вдалося вивільнити зі снігових заметів 938 транспортних засобів, в тому числі 26 карет швидкої допомоги та 12 автобусів. Було надано допомогу 1150 особам.

Як повідомляє "Укравтодор”, через випадання снігу та сильні пориви вітру у Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях обмежено рух великогабаритного автотранспорту на всіх дорогах державного значення, крім спеціалізованої техніки.

Водночас на деяких дорогах Волинської та Івано-Франківської областей тимчасово призупинили рух вантажівок для ефективної роботи снігоприбиральної техніки.

Для розчищення доріг задіяли 1219 одиниць техніки та 1541 робітника. З початку негоди рятувальники вивільнили із заметів більше 2 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, 12 лютого в Україні без світла залишалися 86 населених пунктів у шести областях.