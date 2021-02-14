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14 лютого 2021, 17:04 29

У приватному дитбудинку на Одещині спалах гепатиту: захворіли 15 дітей

14 лютого 2021, 17:04 29
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Перший випадок гепатиту там виявили ще 21 січня
Перший випадок гепатиту там виявили ще 21 січня
Фото: із відкритих джерел
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У місті Роздільна Одеської області у приватному дитбудинку стався спалах вірусного гепатиту A, захворіли 15 дітей та один дорослий.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

13 лютого у м. Роздільна по вул. Лисенка, 2А в приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит А в 16 осіб, із них 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку)”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання "Думская”, першого пацієнта з гепатитом виявили ще 21 січня. Згодом троє інфікованих були госпіталізовані в інфекційне відділення місцевої райлікарні із легкою формою хвороби.

Після цього були взяті аналізи у хворих та осіб, які з ними контактували, а також відбулися перевірки умов проживання у дитбудинку.

Перевірили стан питної води. Найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї. Але за всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена”, – повідомив санлікар Одеської області Віталій Гончаров.

Нагадаємо, раніше в Харківській області серед п’ятикласників було зафіксовано спалах гепатиту А.

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