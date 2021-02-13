На трасах Рівненщини через хуртовини заборонили рух транспорту

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1 тис. 700 осіб

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1 тис. 700 осіб

У Рівненській області на автодорогах державного значення вводиться обмеження руху усіх транспортних засобів крім спеціалізованої техніки. Заборона вводиться у зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews. Як зазначається в повідомленні, обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту діють у трьох областях: Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

Вінницька область – на а/д М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (ділянка м. Жмеринка – м. Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище-Турбів-Сквира (ділянка смт Турбів – м. Погребище), Т-02-12 Вінниця-Шпиків-Комаргород (ділянка смт Тиврів – смт Шпиків). Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1 тис. 700 осіб та 1 тис. 430 од. техніки, зазначили у ДСНС. Раніше в Укравтодорі розповіли, у яких областях є проблеми з проїздом.

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