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13 февраля 2021, 15:33 5

На трассах Ровенской области из-за метели запретили движение транспорта

13 февраля 2021, 15:33 5
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Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 тыс. 700 человек
Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 тыс. 700 человек
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В Ровенской области на автодорогах государственного значения вводится ограничение движения всех транспортных средств кроме специализированной техники. Запрет вводится в связи с сильными порывами ветра и образованием наметов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.

Как отмечается в сообщении, ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта действуют в трех областях:

  • Волынская область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Локачи (участок Павловка-Локачи).
  • Ивано-Франковска область - на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок м. Коломыя – м. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок м. Снятын – м. Городенка).
  • Винницкая область – на а/д М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок м. Жмеринка – м. Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов – м. Погребище), Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок пгт Тывров – пгт Шпиков).

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 тыс. 700 человек и 1 тыс. 430 ед. техники, отметили в ГСЧС.

Ранее в Укравтодоре рассказали, в каких областях есть проблемы с проездом.

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