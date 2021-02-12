Взрыв на детской площадке в Киеве: открыто два уголовных производства
Полиция открыла два уголовных производства по факту взрыва в столице вблизи детского сада.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался, а также обстоятельства взрыва, который произошел на детской площадке на бульваре Чоколовского, в результате которого погиб местный житель 1971 года рождения.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – самоубийство, а также по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, - сообщают в полиции.
Как сообщалось ранее, в Киеве мужчина подорвал себя гранатой возле детсада. Смертельный взрыв прогремел на детской площадке.