У Львові судитимуть митника, який за кермом Range Rover наїхав на поліцейського

Він наїхав на ногу поліцейського під час спроби втечі

Він наїхав на ногу поліцейського під час спроби втечі

Фото: dbr.gov.ua

У Львові судитимуть заступника начальника одного з відділів Львівської митниці ДФС, який скоїв наїзд на правоохоронця під час спроби втечі на автомобілі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews. До суду направлено обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з відділів Львівської митниці ДФС. Він обвинувачується в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 ККУ)", - йдеться у повідомленні. Встановлено, що чоловік рухаючись за кермом автомобіля марки Range Rover по вул. Дорошенка у Львові, проігнорував законні вимоги поліцейських про зупинку. Під час чергової спроби працівників поліції, заблокувати та зупинити автомобіль, працівник ДФС, задля уникнення відповідальності за скоєння адмінправопорушення, умисно різко вивернув кермо праворуч та розпочав рух, чим пошкодив велосипед і здійснив наїзд на ногу правоохоронця. Нагадаємо, у Харкові ексначальника відділу поліції судитимуть за вимагання хабаря.



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