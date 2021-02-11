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11 лютого 2021, 12:51 4

Нацполіція розкрила майже половину з 335 тисяч кримінальних справ, які розпочали у 2020 році

11 лютого 2021, 12:51 4
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На спецлінію 102 надійшло майже 10 мільйонів викликів минулого року
На спецлінію 102 надійшло майже 10 мільйонів викликів минулого року
Фото: Нацполіція
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Національна поліція розкрила майже половину з 335 тисяч кримінальних справ, розпочатих у 2020. На спецлінію 102 надійшло майже 10 мільйонів викликів минулого року.

Про це заявив глава НПУ Ігор Клименко, RegioNews.

"Ми зареєстрували понад 335 тисяч кримінальних правопорушень, з яких на сьогодні розкрита практично половина - майже 164 тисячі злочинів. У порівнянні з минулим роком рівень злочинності зменшився на 17%", - сказав він.

Клименко підкреслив, що вперше в історії Нацполіції вдалося збільшити розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів до 45%.

"Особливо важливим в цьому контексті залишається документування організованих злочинних груп. У 2020 році поліція знешкодила 353 організовані групи, для порівняння у 2019 - 275", - заявив глава Нацполіції.

Крім того, за минулий рік слідчі підрозділи поліції скерували до суду майже 120 тисяч обвинувальних актів.

"Поліцейські домоглися реального відшкодування завданих злочинами збитків на понад 1 мільярд гривень. Ця сума складає половину від загальних відшкодованих збитків по державі всіма правоохоронними органами. Ще на понад 2 мільярди гривень накладено арешт", - розповів Клименко.

Нагадаємо, у Львові судитимуть представників ДВК за фальсифікацію і підробку виборчої документації.

Україна кримінал поліція кримінальна справа справа

 
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