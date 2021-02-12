Справу підозрюваного в корупції полковника Міноборони передали до суду

Раніше його затримали за вимагання хабара у розмірі 400 тисяч грн

Раніше його затримали за вимагання хабара у розмірі 400 тисяч грн

Фото: gp.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань завершили слідство у справі про отримання хабара полковником Міністерства оборони України, тепер він постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Встановлено, що посадова особа отримала 100 тисяч грн від засновника підприємства за внесення змін до технічних умов елементів військової символіки ЗСУ, що дало б можливість підприємству взяти участь у державній закупівлі”, - йдеться в повідомленні.

50-річного полковника затримали у листопаді минулого року в будівлі Міноборони у Києві.

Загалом він вимагав від підприємця 400 тисяч гривень. 8 лютого 2021 року обвинувальний акт було направлено до суду.

Нагадаємо, чиновника Міноборони спіймали на хабарі в 400 тисяч гривень. Затримали чоловіка під час отримання частини суми у службовому кабінеті.