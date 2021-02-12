У Конституційному суді оскаржили пропорційну систему виборів в Україні

В поданні оскаржено пункт прикінцевих і перехідних положень Кодексу

В поданні оскаржено пункт прикінцевих і перехідних положень Кодексу

Рixabay

До Конституційного суду надійшло подання групи народних депутатів, в якому оскаржено низку положень Виборчого кодексу. Вони стосуються проведення виборів виключно за пропорційною системою.

Про це повідомила представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, пише RegioNews.

"Народні депутати вважають, що вилучення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади", - зазначила нардеп.

Вона додала, що в поданні оскаржено пункт прикінцевих і перехідних положень Кодексу, відповідно до яких втрачав чинність закон "Про вибори народних депутатів України".

Раніше Совгиря заявила, що до порядку денного КСУ включаються переважно одні й ті ж справи.