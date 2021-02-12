Дело подозреваемого в коррупции полковника Минобороны передали в суд

Ранее он был задержан за вымогательство взятки в размере 400 тысяч грн

Ранее он был задержан за вымогательство взятки в размере 400 тысяч грн

Фото: gp.gov.ua

Работники Государственного бюро расследований завершили следствие по делу о получении взятки полковником Министерства обороны Украины, теперь он предстанет перед судом.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Установлено, что должностное лицо получило 100 тысяч грн от учредителя предприятия за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что позволило бы предприятию принять участие в государственной закупке", - говорится в сообщении.

50-летнего полковника задержали в ноябре прошлого года в здании Минобороны в Киеве.

В целом он требовал от предпринимателя 400 тысяч гривен. 8 февраля 2021 года обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, чиновника Минобороны поймали на взятке в 400 тысяч гривен. Задержали мужчину во время получения части суммы в служебном кабинете.