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12 февраля 2021, 14:21 8

Дело подозреваемого в коррупции полковника Минобороны передали в суд

12 февраля 2021, 14:21 8
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Ранее он был задержан за вымогательство взятки в размере 400 тысяч грн
Ранее он был задержан за вымогательство взятки в размере 400 тысяч грн
Фото: gp.gov.ua
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Работники Государственного бюро расследований завершили следствие по делу о получении взятки полковником Министерства обороны Украины, теперь он предстанет перед судом.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Установлено, что должностное лицо получило 100 тысяч грн от учредителя предприятия за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что позволило бы предприятию принять участие в государственной закупке", - говорится в сообщении.

50-летнего полковника задержали в ноябре прошлого года в здании Минобороны в Киеве.

В целом он требовал от предпринимателя 400 тысяч гривен. 8 февраля 2021 года обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, чиновника Минобороны поймали на взятке в 400 тысяч гривен. Задержали мужчину во время получения части суммы в служебном кабинете.

суд ГБР Минобороны уголовное дело коррупция Чиновник

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