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11 лютого 2021, 17:50 8

Київрада виділила 140 мільйонів на закупівлю вакцини від коронавірусу

11 лютого 2021, 17:50 8
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Столиця планує закупити 1 млн доз вакцин від COVID-19
Столиця планує закупити 1 млн доз вакцин від COVID-19
Фото: flickr
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Депутати Київської міської ради під час сесії 11 лютого проголосували за виділення 140 млн гривень на вакцинацію мешканців столиці від коронавірусу. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Рішення про виділення коштів підтримали 89 депутатів Київради. Міська влада хоче купити 1 мільйон доз, якими вакцинують півмільйона найвразливіших категорій киян.

Її будуть купувати напряму у виробника, однак у КМДА не уточнили, у якого саме. Також не відомо, яку саме вакцину буде закуповувати міська влада.

Ми повинні упередити масове поширення хвороби. Захистити насамперед найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, Київрада виділить гроші на вакцину від коронавірусу, про яку домовляється Кличко.

коронавірус вакцина гроші сесія Київрада Віталій Кличко

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