Київрада виділила 140 мільйонів на закупівлю вакцини від коронавірусу

Столиця планує закупити 1 млн доз вакцин від COVID-19

Столиця планує закупити 1 млн доз вакцин від COVID-19

Фото: flickr

Депутати Київської міської ради під час сесії 11 лютого проголосували за виділення 140 млн гривень на вакцинацію мешканців столиці від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Рішення про виділення коштів підтримали 89 депутатів Київради. Міська влада хоче купити 1 мільйон доз, якими вакцинують півмільйона найвразливіших категорій киян.

Її будуть купувати напряму у виробника, однак у КМДА не уточнили, у якого саме. Також не відомо, яку саме вакцину буде закуповувати міська влада.

Ми повинні упередити масове поширення хвороби. Захистити насамперед найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, Київрада виділить гроші на вакцину від коронавірусу, про яку домовляється Кличко.