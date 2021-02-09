Южноукраїнськ залишився без води через аварію на високовольтній лінії
Місто Южноукраїнськ Миколаївської області залишилося без водопостачання через аварію на високовольтній електромережі.
Про це повідомляє пресслужба Южно-Українського енергокомплексу, передає RegioNews.
Через аварію на високовольтній лінії 35 кВ, що обслуговує дільницю водозабезпечення (водоочисні споруди) ВП ЮУАЕС, припинено водопостачання міста Южноукраїнськ”, - йдеться в повідомленні.
Відомо, що аварія сталася в районі залізничного вокзалу в 00:42 години 9 лютого через обмерзання та падіння вантажозахисного троса.
Це потягнуло за собою відімкнення від електропостачання водоочисних споруд АЕС та припинення подачі води до міста-супутника. Відновлювальні роботи ведуться з 6 години ранку. На лінії працюють дві бригади ПЕМ. Відновити водопостачання міста планують до 16 години 9 лютого”, - додали у пресслужбі.
Також в енергокомплексі запевняють, що подія жодним чином не вплинула на роботу Южно-Української АЕС.
Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла.
Згодом голова Запорізької ОДА розповів про причини аварії на ТЕС в Енергодарі. Через аварію на ТЕС кілька населених пунктів лишилися без світла, тривають роботи з відновлення електропостачання.