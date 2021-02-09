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09 лютого 2021, 12:05 135

Южноукраїнськ залишився без води через аварію на високовольтній лінії

09 лютого 2021, 12:05 135
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Аварія сталася на лінії, яка обслуговує Южно-Українську атомну електростанцію
Аварія сталася на лінії, яка обслуговує Южно-Українську атомну електростанцію
Фото: із відкритих джерел
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Місто Южноукраїнськ Миколаївської області залишилося без водопостачання через аварію на високовольтній електромережі.

Про це повідомляє пресслужба Южно-Українського енергокомплексу, передає RegioNews.

Через аварію на високовольтній лінії 35 кВ, що обслуговує дільницю водозабезпечення (водоочисні споруди) ВП ЮУАЕС, припинено водопостачання міста Южноукраїнськ”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що аварія сталася в районі залізничного вокзалу в 00:42 години 9 лютого через обмерзання та падіння вантажозахисного троса.

Це потягнуло за собою відімкнення від електропостачання водоочисних споруд АЕС та припинення подачі води до міста-супутника. Відновлювальні роботи ведуться з 6 години ранку. На лінії працюють дві бригади ПЕМ. Відновити водопостачання міста планують до 16 години 9 лютого”, - додали у пресслужбі.

Також в енергокомплексі запевняють, що подія жодним чином не вплинула на роботу Южно-Української АЕС.

Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла.

Згодом голова Запорізької ОДА розповів про причини аварії на ТЕС в Енергодарі. Через аварію на ТЕС кілька населених пунктів лишилися без світла, тривають роботи з відновлення електропостачання.

негода вода Миколаїв аварія АЕС Южноукраїнськ

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