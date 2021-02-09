Негода в Україні: без світла залишилися 273 населених пункти у 12 областях

У деяких областях введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту

У деяких областях введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту

Фото: з відкритих джерел

В Україні через складні погодні умови (пориви вітру, налипання мокрого снігу) знеструмлені 273 населених пункти у 12 областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

У ніч з 8 на 9 лютого внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 273 населених пункти в 12 областях", - йдеться у повідомленні.

Без світла залишилися: Одеська область - 85, Херсонська - 54, Чернівецька - 40, Миколаївська - 34, Запорізька - 12, Полтавська - 12, Київська - 10, Кіровоградська - 10, Донецька - 7, Закарпатська - 5, Житомирська - 3 і Дніпропетровська - 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що через складні погодні умови в окремих областях введені обмеження для руху вантажного транспорту.

Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей засніжене, в окремих місцях снігові перемети.

Як повідомлялося раніше про негоду в Україні, головні дороги прибирають 1530 одиниць техніки. У регіонах триває боротьба з наслідками погіршення погодних умов.