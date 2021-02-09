Южноукраинск остался без воды из-за аварии на высоковольтной линии

Авария произошла на линии, которая обслуживает Южно-Украинскую атомную электростанцию

Авария произошла на линии, которая обслуживает Южно-Украинскую атомную электростанцию

Фото: из открытых источников

Город Южноукраинск Николаевской области остался без водоснабжения из-за аварии на высоковольтной электросети.

Об этом сообщает пресс-служба Южно-Украинского энергокомплекса, передает RegioNews.

Из-за аварии на высоковольтной линии 35 кВ, которая обслуживает участок водоснабжения (водоочистные сооружения) ОП ЮУАЭС, прекращено водоснабжение города Южноукраинск", - говорится в сообщении.

Известно, что авария произошла в районе железнодорожного вокзала в 00:42 часов 9 февраля из-за обледенения и падения грузозащитного троса.

Это повлекло за собой отключение от электроснабжения водоочистных сооружений АЭС и прекращение подачи воды в город-спутник. Восстановительные работы ведутся с 6:00 утра. На линии работают две бригады ПЭС. Восстановить водоснабжение города планируют до 16 часов 9 февраля", - добавили в пресс-службе.

Также в энергокомплексе уверяют, что событие никак не повлияло на работу Южно-Украинской АЭС.

Напомним, 3 февраля в Энергодаре произошла масштабная авария на ТЭС, город остался без воды и света.

Позже глава Запорожской ОГА рассказал о причинах аварии на ТЭС в Энергодаре. Из-за аварии на ТЭС несколько населенных пунктов остались без света, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.