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09 лютого 2021, 11:08 335

Під Франківськом зіткнулися вантажівка та маршрутка: двоє осіб загинули, 13 травмовано

09 лютого 2021, 11:08 335
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Водій сміттєвоза порушив правила дорожнього руху і допустив зіткнення із пасажирським мікроавтобусом
Водій сміттєвоза порушив правила дорожнього руху і допустив зіткнення із пасажирським мікроавтобусом
Фото: Нацполіція
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В селі Павлівка Івано-Франківської області внаслідок зіткнення вантажівки із мікроавтобусом загинули двоє пасажирів, ще 13 потрапили до лікарні із травмами різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Нацполіція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

8 лютого близько 23:30 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі державного значення Н-10 сполученням "Стрий-Чернівці-Мамалига" в селі Павлівка Ямницької сільської ТГ відбулася ДТП з потерпілими”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 20-річний водій автомобіля "Мерседес Бенц Атего”, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі і допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом "Мерседес Спринтер”, яким керував 46-річний мешканець Калуша.

Від отриманих травм загинули два пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний мешканці Калущини. Також до медзакладу з травмами різного ступення доставлено ще тринадцять пасажирів автобуса”, - додали в Нацполіції.

Правоохоронці перевірили водіїв на стан алкогольного сп’яніння – обидва водії були тверезі. За даним фактом відкрита кримінальна справа, правоохоронці встановлюють всі обставини.

Водія вантажівки затримали на місці аварії, йому планують повідомити про підозру та обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина, є постраждалі.

ДТП сніг Івано-Франківськ поліція загиблі маршрутки аварія

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