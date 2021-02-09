Под Франковском столкнулись грузовик и маршрутка: двое человек погибли, 13 травмированы

Водитель мусоровоза нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом

Водитель мусоровоза нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом

Фото: Нацполиция

В селе Павловка Ивано-Франковской области в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли двое пассажиров, еще 13 попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Об этом сообщает Нацполиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

8 февраля около 23:30 поступило сообщение о том, что на автодороге государственного значения Н-10 сообщением "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в селе Павловка Ямницкой сельской ТГ произошло ДТП с пострадавшими", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц Атего", выезжая из второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес Спринтер", которым управлял 46-летний житель Калуша.

От полученных травм погибли два пассажира микроавтобуса: 53-летняя и 54-летний жители Калущини. Также в медучреждение с травмами различной ступення доставлены еще тринадцать пассажиров автобуса", - добавили в Нацполиции.

Правоохранители проверили водителей на состояние алкогольного опьянения - оба водителя были трезвые. По данному факту возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Водитель грузовика задержан на месте аварии, ему планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

Напомним, ранее на трассе Киев-Чоп столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, есть пострадавшие.