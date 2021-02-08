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08 лютого 2021, 12:45 8

На трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина, є постраждалі

08 лютого 2021, 12:45 8
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Водіїв перевіряють на стан алкогольного сп'яніння
Водіїв перевіряють на стан алкогольного сп'яніння
Фото: Нацполіція
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У Рівненській області на міжнародній трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю маршрутного автобуса та снігоочисної машини, в результаті зіткнення постраждали троє людей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Рівненської області, передає RegioNews.

Автопригода сталася близько сьомої ранку на автодорозі поблизу села Синів колишнього Гощанського району. Попередньо травм зазнало троє пасажирів, двоє з яких після надання допомоги медиками "швидкої” відпущені. Ще одного пасажира доставили до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження”, - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, у обох водіїв не було виявлено ознак алкогольного сп’яніння, однак вони пройдуть перевірку на наявність алкоголю в крові.

Інших пасажирів маршрутки, які не постраждали внаслідок ДТП, пересадили в інший транспортний засіб.

Нагадаємо, 31 січня в Одеській області на трасі Київ-Одеса неподалік від Конюшинового мосту зіткнулися три автомобілі та автобус, від удару одна автівка перевернулася.

Рівненська область ДТП аварія швидка допомога зіткнення

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