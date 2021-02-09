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09 лютого 2021, 09:24 24

Десятки мільйонів на фейкових водійських посвідченнях: у поліції викрили злочинну схему

09 лютого 2021, 09:24 24
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За одне водійське посвідчення фігуранти брали 43 тисячі гривень
За одне водійське посвідчення фігуранти брали 43 тисячі гривень
Фото: з відкритих джерел
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Кіберполіцейські викрили групу зловмисників у виготовленні та збуті підроблених водійських посвідчень, щорічний дохід яких сягав близько 20 мільйонів гривень. 

Як передає RegioNews, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції.

Так, за інформацією правоохоронців, бізнес організував 29-річний киянин, який створив та адміністрував вебсайти, де приймалися заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразка. Також фігурант утворив сall-центр, до роботи в якому залучив близько двадцяти працівників.

Оператори запевняли замовників, що вони нібито навчатимуться в одній з автошкіл Польщі. Для "гарантованого" отримання водійського посвідчення на державний іспит в сервісному центрі замість клієнта нібито мав іти працівник "компанії".

Натомість фігуранти, використовуючи підроблені печатки, незаконно виготовляли посвідчення. Коштувала така послуга 43 тисячі гривень. Далі фейковий документ надсилали замовникам поштою, а гроші зловмисники отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб. Щорічний прибуток фігурантів сягав близько 20 мільйонів гривень.

Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині СБУ затримала міжнародне угруповання фальшивомонетників.

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