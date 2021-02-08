Поліція припинила діяльність наркосиндикату, що діяв на території трьох областей

Організаторові та одному з його спільників вже вручено підозру

Організаторові та одному з його спільників вже вручено підозру

Фото: Нацполіція

Працівники внутрішньої безпеки НПУ спільно з поліцією Сумської області викрили наркодилерів, вилучили наркотики та вже оголосили підозри головним фігурантам. Учасники злочинного угруповання налагодили виготовлення та збут наркотиків на території Сумщини, Київщини та Полтавщини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Організатором групи виявився 38-річний мешканець Яготина, що на Київщині. У 2016 році чоловік вийшов із СІЗО, де провів шість років за підозрою у незаконних оборудках із наркотиками. У 2020 зловмисник знову взявся за старе: здійснював закупівлю великих партій наркотиків та надавав їх своїм спільникам для подальшого розповсюдження. Згодом для збільшення прибутків дилер створив дві нарколабораторії у Київській області.

Збутом готової продукції займався 34-річний мешканець міста Суми. Він отримував у організатора бізнесу велику партію товару, яку надалі реалізовував разом зі ще одним спільником.

Виробництвом амфетаміну учасники злочинного угруповання займалися у місті Березань. Збут психотропної речовини довірили 35-річній жінці та її співмешканцю, який в минулому вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

Після передачі чергової партії метадону для збуту на суму 100 тисяч гривень наркобарона та двох його спільників затримали", - йдеться у повідомленні.

Організаторові та його спільникові, який відповідав за збут наркотиків на Сумщині, вручено підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 68 100 гривень.

Поліція готує підозри ще шістьом учасникам злочинної групи.

Нагадаємо, у Харкові ексначальника відділу поліції судитимуть за вимагання хабаря.