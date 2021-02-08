На Київщині слідчого підозрюють у хабарництві: обіцяв закрити кримінальну справу
За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру слідчому одного з районних відділів поліції Київської області за фактом одержання хабара.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, поліцейський одержав 13 тисяч доларів за не притягнення до кримінальної відповідальності та подальше закриття кримінального провадження за фактом крадіжки (ст. 185 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Викрито слідчого прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління ДБР, співробітниками Головного оперативного управління ДБР та співробітниками Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Нагадаємо, у Харкові ексначальника відділу поліції судитимуть за вимагання хабара.