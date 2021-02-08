15:57  08 февраля
Украинцы стали меньше доверять официальной статистике по COVID-19
18:26  08 февраля
Против экс-главы Днепропетровского облсовета открыли дело за незаконное обогащение
17:59  08 февраля
Война на Донбассе: боевики сегодня дважды сорвали "тишину"
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2021, 17:30 6

В двух районах Одессы проверяют информацию о минировании детсадов

08 февраля 2021, 17:30 6
Читайте також українською мовою
Перед этим убедились в ложности сообщения о минировании музыкальной школы
Перед этим убедились в ложности сообщения о минировании музыкальной школы
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Полицейские проверяют информацию о минировании детских садов в Киевском и Приморском районах Одессы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что заминированы детсады в Киевском и Приморском районах Одессы. Для проверки информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели, - говорится в сообщении.

Перед этим полицейские проверяли информацию о заминировании музыкальной школы-интерната имени профессора П.С. Столярского.

По сообщению Одесского районного управления полиции № 1, по состоянию на 15:20 проверка завершена, опасных предметов не обнаружено. Работа заведения восстановлена. В ходе проверки было эвакуировано 357 человек.

Как сообщалось ранее, 5 февраля в Одессе задержали "серийного" минера судов. "Минировал" суды, чтобы срывать судебные процессы, в которых фигурировал.

эвакуация Одесса минирование детский сад полиция

На Буковине полицейские пресекли деятельность сети подпольных игорных заведений
08 февраля 2021, 15:52
На Киевщине следователя подозревают во взяточничестве: обещал закрыть уголовное дело
08 февраля 2021, 15:44
Полиция пресекла деятельность наркосиндиката, который действовал на территории трех областей
08 февраля 2021, 11:49
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе
Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Сергей Лямец
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua