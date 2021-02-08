В двух районах Одессы проверяют информацию о минировании детсадов

Перед этим убедились в ложности сообщения о минировании музыкальной школы

Перед этим убедились в ложности сообщения о минировании музыкальной школы

Фото из открытых источников

Полицейские проверяют информацию о минировании детских садов в Киевском и Приморском районах Одессы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что заминированы детсады в Киевском и Приморском районах Одессы. Для проверки информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели, - говорится в сообщении.

Перед этим полицейские проверяли информацию о заминировании музыкальной школы-интерната имени профессора П.С. Столярского.

По сообщению Одесского районного управления полиции № 1, по состоянию на 15:20 проверка завершена, опасных предметов не обнаружено. Работа заведения восстановлена. В ходе проверки было эвакуировано 357 человек.

Как сообщалось ранее, 5 февраля в Одессе задержали "серийного" минера судов. "Минировал" суды, чтобы срывать судебные процессы, в которых фигурировал.