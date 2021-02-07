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Доба в ООС: окупанти мінували наші позиції поблизу Луганського
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07 лютого 2021, 17:32 7

Доба в ООС: окупанти мінували наші позиції поблизу Луганського

07 лютого 2021, 17:32 7
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Бойових втрат серед українських військових немає
Бойових втрат серед українських військових немає
Фото: Facebook
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Протягом поточної доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля наших позицій.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Сапери ДСНС розмінували майже 4 га території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, February 7, 2021

Нагадаємо, минулої доби, 6 лютого у зоні проведення ОСС зафіксовано 13 порушень режиму тиші, загинуло двоє українських військових, ще четверо – поранені.

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