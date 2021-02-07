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Сутки в ООС: оккупанты минировали наши позиции вблизи Луганского
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07 февраля 2021, 17:32 7

Сутки в ООС: оккупанты минировали наши позиции вблизи Луганского

07 февраля 2021, 17:32 7
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Боевых потерь среди украинских военных нет
Боевых потерь среди украинских военных нет
Фото: Facebook
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В течение текущих суток, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", неподалеку от населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 возле наших позиций.

О факте нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Саперы ГСЧС разминировали почти 4 га территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводки по ситуации в районе...

Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, February 7, 2021

Напомним, за прошедшие сутки, 6 февраля в зоне проведения ОСС зафиксировано 13 нарушений режима тишины, погибло двое украинских военных, еще четверо – ранены.

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