Сутки в ООС: оккупанты минировали наши позиции вблизи Луганского
В течение текущих суток, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", неподалеку от населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 возле наших позиций.
О факте нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
Саперы ГСЧС разминировали почти 4 га территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводки по ситуации в районе...Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, February 7, 2021
Напомним, за прошедшие сутки, 6 февраля в зоне проведения ОСС зафиксировано 13 нарушений режима тишины, погибло двое украинских военных, еще четверо – ранены.