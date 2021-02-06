10:29  06 лютого
В Україні виявили більше 4 тисяч нових випадків COVID-19
11:12  06 лютого
На Дніпропетровщині масштабна катастрофа на залізниці: вісім вагонів зійшли з колії
18:49  06 лютого
На Донбасі неспокійно: двоє українських військових отримали поранення
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2021, 16:02 132

Стало відомо, коли у ЗСУ почнуть COVID-вакцинацію та хто отримає щеплення першим

06 лютого 2021, 16:02 132
Читайте также на русском языке
Першими отримати вакцинацію можуть військові медики
Першими отримати вакцинацію можуть військові медики
Фото: mil.gov.ua
Читайте также
на русском языке

На кінець лютого 2020 року заплановано початок вакцинації особового складу Збройних сил України. Вакцинувати будуть спеціальні бригади з вакцинації, які вже пройшли відповідну сертифікацію.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні тимчасового виконувача обов'язків командувача медичних сил Сергія Халіка.

Під час першого етапу вакцинації у Збройних Силах щеплення отримають військовослужбовці, які стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також особи, які невдовзі плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал", - зазначив він.

За його словами, імунізація від COVID-19 має проводитися виключно за згодою людини.

Раніше повідомлялося, що вакцинацію від COVID-19 планують розпочати одразу після 15 лютого.

коронавірус вакцина військові армія ЗСУ

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Як Кирило Тимошенко доб'є рейтинг Зеленського "Великим будівництвом" у 2021 році
Всі публікації »
Сергій Лямець
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram