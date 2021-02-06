Стало відомо, коли у ЗСУ почнуть COVID-вакцинацію та хто отримає щеплення першим

Першими отримати вакцинацію можуть військові медики

Першими отримати вакцинацію можуть військові медики

Фото: mil.gov.ua

На кінець лютого 2020 року заплановано початок вакцинації особового складу Збройних сил України. Вакцинувати будуть спеціальні бригади з вакцинації, які вже пройшли відповідну сертифікацію.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні тимчасового виконувача обов'язків командувача медичних сил Сергія Халіка.

Під час першого етапу вакцинації у Збройних Силах щеплення отримають військовослужбовці, які стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також особи, які невдовзі плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал", - зазначив він.

За його словами, імунізація від COVID-19 має проводитися виключно за згодою людини.

Раніше повідомлялося, що вакцинацію від COVID-19 планують розпочати одразу після 15 лютого.