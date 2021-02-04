Помстилася: на Київщині жінка підпалила готель через невиплачену зарплатню

Постояльців готелю екстрено евакуювали, щоб ніхто не отруївся чадним газом

Постояльців готелю екстрено евакуювали, щоб ніхто не отруївся чадним газом

Фото: Нацполіція

У Броварах жінка влаштувала пожежу в готелі, в якій працювала. На такий дикий вчинок її підштовхнула сварка з адміністратором закладу.

Як пише RegioNews, про це 4 лютого передали в пресслужбі поліції Київської області.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

32-річна порушниця підпалила ліжко в номері, в якому тимчасово проживала. Вогонь розрісся і "перекочував" на іншу меблі в приміщенні.

На місці події працювали рятувальники, які швидко локалізували пожежу.

Сама ж палійка після скоєного поспішила втекти... Втім, правоохоронці оперативно визначили її місце знаходження та затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Зараз вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Як з'ясувалося, жінка таким чином хотіла помститися керівництву, бо їй не заплатили гроші за роботу. Про це передає "Сьогодні" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Маємо у своєму розпорядженні попередньою інформацією, що жінка підробляла в цьому готелі. Але в результаті їй чи то не виплатили гроші, чи то виплатили не всі. Вона вирішила помститися і підпалила готель", - розповідають в поліції.

Нагадаємо, в ніч на 18 січня в Одесі горів готель, повідомлялося про постраждалих.