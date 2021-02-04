У Вінниці затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранати у квартирі з сім'єю

Затриманий раніше був неодноразово судимий за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом

Затриманий раніше був неодноразово судимий за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом

Фото: Нацполіція

У ніч на четвер у Вінниці чоловік взяв у заручники свою сім'ю і погрожував підірвати гранати у квартирі житлового будинку. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що напередодні близько 23 години 44-річний чоловік зателефонував у поліцію та повідомив, що перебуває у квартирі на вулиці Замостянській, де збирається підірвати дві гранати.

"Після майже двох годин переговорів поліцейськими за силової підтримки бійців КОРД вдалося потрапити в квартиру, в якій перебував зловмисник з дружиною і 6-річною дитиною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий раніше був неодноразово судимий за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом. Під час обшуків правоохоронці вибухонебезпечних предметів не виявили.

У діях чоловіка вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ст.259 КК України). Йому загрожує до шести років в'язниці.

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