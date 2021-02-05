На Харьковщине неизвестные бросили в окно гранату и подожгли две машины супругов-активистов

Активисты борются с песчаными карьерами

Активисты борются с песчаными карьерами

Фото Нацполиции

Неизвестные бросили в окно гранату и подожгли две машины супругов, которые борются с песчаными карьерами на Харьковщине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Происшествие случилось в ночь на 5 февраля в селе Сороковка Вильхивской территориальной общины в Харьковском районе.

Возле двора супругов произошло возгорание двух автомобилей "Audi Q7" и "Киа". Также на крыше дома произошел взрыв ручной осколочной гранаты РГД-5. Пострадавших нет.

Взрыв и повреждение авто владельцы жилья связывают со своей активной общественной позицией.

Услышали взрыв, выскочили, увидели, что сначала одна машина горит и впоследствии, видимо, сразу и вторая загорелась. Из второй машины огонь перекинулся на гаражные ворота. Потом уже выяснилось, что бросили гранату. На втором этаже разбиты окна, но сама граната разорвалась в водостоке. Там все повреждено, - рассказала Наталья Шибаева, собственность которой пострадала.

По словам активистки, люди во время происшествия не пострадали. Супруги сами потушили пожар. А их ребенок вызвала полицию.

Пострадал дом и два автомобиля. Это действительно активисты, которые вели борьбу с карьерами. Есть два карьера, один законный, другой оформляется. И есть большое недовольство людей, если начнет работать второй карьер, больше станет грузового транспорта и прочее,- добавил глава Вильхивской ОТГ Александр Шмиголь.

В полиции сообщили, что после осмотра транспортных средств правоохранители установили, что пожар произошел в результате поджога. Также с места происшествия изъяты обломки корпуса гранаты и запал.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, - сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Как сообщалось ранее, 3 февраля под Харьковом "заминировали” автобус, который вез в Киев активистов ОПЗЖ. О заминировании автобуса, в котором ехали активисты организации "Патриоты – За жизнь", сообщила неизвестный.

Также в январе в Запорожской области протестующие перекрыли трассу государственного значения. Местные жители требовали прекратить строительство каолинового карьера.