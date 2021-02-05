На Київщині СБУ затримала міжнародне угруповання фальшивомонетників

Фальшиві гроші, які вони збували, було практично неможливо відрізнити від справжніх купюр

Фальшиві гроші, які вони збували, було практично неможливо відрізнити від справжніх купюр

Фото: СБУ

У Київській області працівники СБУ затримали організаторів та учасників міжнародного угруповання, яке займалось виготовленням і збутом великих сум підроблених доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, до складу групи входили 5 мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземних громадян.

Готові фальшиві банкноти ділки збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки. Під час 17 обшуків у фігурантів правоохоронці виявили 25 тисяч підроблених доларів, кліше та обладнання для їх виготовлення, вогнепальну зброю та гроші, отримані злочинним шляхом”, - йдеться в повідомленні.

Тепер вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ексрозвідники намагались викрасти одного з військових високопосадовців, СБУ викрила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ.