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05 лютого 2021, 16:05 118

На Київщині СБУ затримала міжнародне угруповання фальшивомонетників

05 лютого 2021, 16:05 118
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Фальшиві гроші, які вони збували, було практично неможливо відрізнити від справжніх купюр
Фальшиві гроші, які вони збували, було практично неможливо відрізнити від справжніх купюр
Фото: СБУ
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У Київській області працівники СБУ затримали організаторів та учасників міжнародного угруповання, яке займалось виготовленням і збутом великих сум підроблених доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, до складу групи входили 5 мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземних громадян.

Готові фальшиві банкноти ділки збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки. Під час 17 обшуків у фігурантів правоохоронці виявили 25 тисяч підроблених доларів, кліше та обладнання для їх виготовлення, вогнепальну зброю та гроші, отримані злочинним шляхом”, - йдеться в повідомленні.

Тепер вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ексрозвідники намагались викрасти одного з військових високопосадовців, СБУ викрила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ.

Київська область СБУ затримання злочин гроші фальсифікат

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