На Киевщине СБУ задержала международную группировку фальшивомонетчиков

Фальшивые деньги, которые они сбывали, было практически невозможно отличить от настоящих купюр

Фальшивые деньги, которые они сбывали, было практически невозможно отличить от настоящих купюр

Фото: СБУ

В Киевской области работники СБУ задержали организаторов и участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в состав группы входили 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан.

Готовые фальшивые банкноты дельцы сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи. Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили 25 тысяч поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем", - говорится в сообщении.

Теперь решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, экс-разведчики пытались похитить одного из военных чиновников, СБУ разоблачила деятельность агентурной сети ФСБ РФ.