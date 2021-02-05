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05 февраля 2021, 16:05 122

На Киевщине СБУ задержала международную группировку фальшивомонетчиков

05 февраля 2021, 16:05 122
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Фальшивые деньги, которые они сбывали, было практически невозможно отличить от настоящих купюр
Фальшивые деньги, которые они сбывали, было практически невозможно отличить от настоящих купюр
Фото: СБУ
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В Киевской области работники СБУ задержали организаторов и участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в состав группы входили 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан.

Готовые фальшивые банкноты дельцы сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи. Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили 25 тысяч поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем", - говорится в сообщении.

Теперь решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, экс-разведчики пытались похитить одного из военных чиновников, СБУ разоблачила деятельность агентурной сети ФСБ РФ.

Киевская область СБУ задержание преступление деньги фальсификат

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