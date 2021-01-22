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22 січня 2021, 15:19 63

У Тернополі обстріляли дитину: відкрито кримінальне провадження

22 січня 2021, 15:19 63
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З ран дитини медики вилучили понад 30 чужорідних тіл, схожих на дробини
З ран дитини медики вилучили понад 30 чужорідних тіл, схожих на дробини
Фото: з відкритих джерел
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У Тернополі 11-річного хлопчика обстріляли, коли він катався на санках поблизу школи №26. Хлопчика доставили в лікарню, де медики діагностували множинні поранення по всьому тілу дитини, ймовірно спричинені вогнепальною зброєю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували й внутрішні органи. Наразі пацієнт потребує ще одного хірургічного втручання, його доправили до столичної лікарні", - повідомили у поліції.

В ході проведених оперативних дій правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили у квартирі одного з місцевих мешканців гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу.

Кримінальну справу порушено за статтею "Хуліганство". Поліцейські продовжують детально розслідувати усі обставини злочину.

Нагадаємо, 20 січня в Одесі затримали чоловіка з відрубаною людською головою в руках.

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