У Тернополі обстріляли дитину: відкрито кримінальне провадження

З ран дитини медики вилучили понад 30 чужорідних тіл, схожих на дробини

З ран дитини медики вилучили понад 30 чужорідних тіл, схожих на дробини

Фото: з відкритих джерел

У Тернополі 11-річного хлопчика обстріляли, коли він катався на санках поблизу школи №26. Хлопчика доставили в лікарню, де медики діагностували множинні поранення по всьому тілу дитини, ймовірно спричинені вогнепальною зброєю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували й внутрішні органи. Наразі пацієнт потребує ще одного хірургічного втручання, його доправили до столичної лікарні", - повідомили у поліції.

В ході проведених оперативних дій правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили у квартирі одного з місцевих мешканців гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу.

Кримінальну справу порушено за статтею "Хуліганство". Поліцейські продовжують детально розслідувати усі обставини злочину.

Нагадаємо, 20 січня в Одесі затримали чоловіка з відрубаною людською головою в руках.